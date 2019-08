Pedro tem lesão muscular constatada e desfalca o Fluminense

O técnico Fernando Diniz ganhou uma má notícia nesta segunda-feira. O atacante Pedro realizou um exame de imagem que constatou uma lesão no músculo posterior da coxa direita e será desfalque para o Fluminense.

Mesmo sem divulgar a gravidade da lesão, o departamento médico tricolor acredita que Pedro não irá a campo nos confrontos contra o Corinthians, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. Além disso, o jogador também não vai atuar nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro.

Além de Pedro, o Fluminense já não conta com o jovem João Pedro. Luciano deixou o clube rumo ao Grêmio. A opção deverá ser o recém-contratado Lucão.

Diniz terá a semana para trabalhar para definir a escalação do Fluminense visando o duelo contra o CSA, no domingo, no Maracanã. Os tricolores precisam de um bom resultado para se afastarem da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.