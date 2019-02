Pedro Abad avisa que vai ter guerra na decisão da Taça Guanabara

O presidente do Fluminense, Pedro Abad, responsabilizou o consórcio que administra o Maracanã pela confusão que envolveu a decisão da Taça Guanabara. Os dois clubes estão brigando pelo direito de suas torcidas ocuparem o lado direito do estádio e o mandatário disse que o Fluminense se sente desrespeitado pelo descumprimento do contrato.

Em entrevista coletiva realizada na tarde deste sábado, na sede das Laranjeiras, o dirigente conclamou a torcida Tricolor a ocupar o setor disponível do estádio e garantiu que o clima agora é de guerra. “Se tiver confusão, se tiver briga, se tiver morte, a responsabilidade é das pessoas que produziram essa aberração. O Fluminense vai quente, vai para dentro”, disparou.

Abad afirmou que no contrato assinado entre o Tricolor e o Consórcio que administra o estádio, ficou definido que o Tricolor ocuparia sempre o setor sul do Maracanã, mesmo que estivesse jogando como visitante. “Essa condição só poderia ser desfeita com a concordância do Fluminense, mas fomos desrespeitados pelo Consórcio que apoiou o Vasco que não tem contrato fixo como a gente”, emendou o presidente.

O mandatário explicou que o Vasco ignorou as mensagens enviadas pelo clube das Laranjeiras sobre os termos do contrato com o Maracanã e ao ver que o clube de São Januário já estava vendendo ingressos para o setor sul, entrou na justiça.

“A justiça concedeu uma liminar que concedia o setor sul ao Fluminense e houve um descumprimento expresso de uma ordem judicial. Na segunda-feira, vamos seguir na defesa dos nossos direitos”, encerrou Pedro Abad.