Nova lesão de Pedro preocupa dirigentes do Fluminense

O atacante Pedro voltou a ser motivo de preocupação para o Fluminense. O jogador tricolor, que integrou a Seleção Brasileira que conquistou o torneio de Toulon, na França, sentiu uma fisgada na coxa esquerda na final diante do Japão no último sábado. Nos próximos dias, Pedro será examinado pelo departamento médico do Tricolor das Laranjeiras

Os dirigentes estão preocupados porque Pedro sentiu um desconforto na mesma região em maio, durante a disputa do Campeonato Brasileiro, e o deixou fora do jogo diante do Cruzeiro, pela Copa do Brasil. Existe o temor de que o novo problema do atacante possa afastá-lo por mais tempo dos gramados.

A preocupação com Pedro é muito grande no Fluminense, porque o atacante sofreu uma grave lesão no joelho direito quando estava em sua melhor fase e convocado frequentemente para a Seleção Brasileira, e ficou mais de seis meses em recuperação.

Pedro também causa outro tipo de preocupação na diretoria tricolor. Noticiário de jornais franceses dão conta de que o atacante está na mira do Lyon, equipe que agora é dirigida pelos brasileiros Juninho Pernambucano, como dirigente, e Sylvinho, como treinador.

A intenção da nova diretoria do Fluminense, recentemente eleita. é manter Pedro no elenco e transformá-lo em referência para o crescimento do clube. Além de Pedro, o vice Celso Barros também pretende convencer o atacante Luciano a permanecer no clube, uma vez que não existem propostas oficiais pelo jogador com passagem pelo Corinthians.