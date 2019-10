Ganso, Digão e Frazan são liberados após julgamento e não desfalcam o Flu

O técnico Marcão, do Fluminense, teve uma boa notícia nesta segunda-feira. Em julgamento realizado no STJD, o meia Paulo Henrique Ganso e os zagueiros Digão e Frazan não foram punidos pelos incidentes na partida contra o Santos, pelo Campeonato Brasileiro.

Ganso foi julgado pela discussão fora de campo com o técnico Oswaldo de Oliveira. Ambos foram denunciados no artigo 243-F (ofender alguém em sua honra) do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Os dois acabaram sendo apenas advertidos. O ex-treinador do Fluminense ainda foi punido com dois jogos de suspensão pelo artigo 258-A (provocar a torcida).

Digão e Frazan foram expulsos contra o Santos. Ambos receberam um jogo de suspensão, já cumpridos.

Com isso, Marcão poderá escalar o que tem de melhor na quinta-feira, contra o Athletico-PR, no Maracanã. O Fluminense terá os retornos do volante Allan, do lateral esquerdo Caio Henrique e do atacante Marcos Paulo, que estavam com as seleções olímpicas de Brasil e Portugal.