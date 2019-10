Ganso, Digão e Frazan são denunciados no STJD

O Fluminense luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro e pode ter alguns problemas para as próximas rodadas. O meia Ganso e os zagueiros Digão e Frazan foram denunciados no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e serão julgados na próxima semana.

Ganso foi denunciado pela discussão com o técnico Oswaldo de Oliveira após ser substituído na partida contra o Santos. O meia foi denunciado pelo Tribunal por “ofender alguém em sua honra”. A pena para o caso é de até seis jogos de suspensão.

O caso de Digão é o mais grave, pois o defensor foi denunciado por “agressão”, com pena de quatro a 12 jogos. Já Frazan, por “jogada violenta”, pode ser punido por até seis jogos.

O técnico Oswaldo de Oliveira, que já não está mais no Fluminense, também foi denunciado e será julgado no mesmo dia por “ofender alguém em sua honra” e “provocar a torcida”, quando fez um gesto obsceno na saída de campo para os torcedores tricolores