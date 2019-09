Fluminense só empata com o Resende pelo Carioca

O Fluminense tropeçou nesta sexta-feira ao empatar por 1 a 1 com o Resende, em Moça Bonita. Com o resultado, os tricolores chegaram a quatro pontos, mas segue na liderança do grupo B da Taça Rio. Já o Resende conquistou seu primeiro ponto no grupo C.

O Fluminense dominou os 90 minutos, mas viu o Resende surpreender no início, com gol de Maxwell. Na etapa final, os tricolores foram mais objetivos e chegaram ao empate com Yonny González.

Na próxima rodada, o Fluminense terá pela frente a Cabofriense, no domingo da semana que vem, no Maracanã. Já o Resende enfrenta o Americano, no sábado, em Bacaxá.

O jogo

O Fluminense começou o jogo trocando passes, mas sem conseguir passar pela retranca do Resende. Para piorar, os tricolores viram o adversário abrir o placar aos nove minutos, na primeira chegada ao ataque. Maxwell recebeu passe na entrada da área, chutou e viu a bola desviar na zaga para impedir que Rodolfo pudesse fazer a defesa.

O revés não mudou a postura do Fluminense, que seguiu com muita troca de passes. Os tricolores só conseguiram criar sua primeira boa chance de gol aos 30 minutos. Everaldo tocou para Luciano, que finalizou para boa defesa de Ranule.

O Fluminense permaneceu em busca do empate e teve sua melhor chance aos 42 minutos. Após cobrança de escanteio, Matheus Ferraz cabeceou no travessão. Assim, os tricolores que se contentar em sair para o intervalo atrás no marcador em Moça Bonita.

No segundo tempo, o Fluminense permaneceu com sua proposta de jogo, de muito toque de bola. Desta vez, os tricolores assustaram aos sete minutos, em chute de Daniel. No entanto, este foi o único lance de maior perigo até a parada técnica.

Só que depois de conversar com Fernando Diniz, o Fluminense voltou melhor e chegou ao empate aos 24 minutos. Após cobrança de escanteio, a bola chegou em Yonny González na área. O colombiano ajeitou e chutou no canto, sem chance para Ranule.

Quando parecia que o Fluminense iria pressionar em busca da virada, a equipe acabou ficando com um jogador a menos. Everaldo recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso.

Mesmo em desvantagem numérica, os tricolores seguiram melhores em campo e quase marcaram o segundo 32 minutos. Luciano recebeu passe na área e chutou cruzado. Ranule conseguiu espalmar para escanteio.

Nos minutos finais, o confronto ficou aberto. O Resende tentou aproveitar os espaços, mas viu o Fluminense ter a melhor chance de marcar aos 41 minutos. Yonny González aproveitou cruzamento, mas cabeceou para chão e viu a bola quicar e passar sobre o travessão. Os tricolores ainda buscaram o gol, mas saíram de campo com o empate.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 1 X 1 RESENDE

Local: Moça Bonita, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 1 de março de 2019 (Sexta-feira)

Horário: 16h00 (horário de Brasília)

Árbitro: Daniel de Sousa Macedo (RJ)

Assistentes: Daniel Alves Pereira (RJ) e Gabriel Conti Viana (RJ)

Renda: R$ 44.625,00

Público: 2.344 pagantes

Cartões amarelos: Léo Santos e Luciano (Fluminense); Joseph (Resende)

Cartão vermelho: Everaldo (Fluminense)

GOLS

FLUMINENSE: Yonny González, aos 24min do segundo tempo

RESENDE: Maxwell, aos 9min do primeiro tempo

FLUMINENSE: Rodolfo, Ezequiel (Calazans), Léo Santos, Matheus Ferraz e Mascarenhas (Daniel); Caio Henrique, Dodi (Matheus Gonçalves), Paulo Henrique Ganso e Luciano; Yony Gonzalez e Everaldo

Técnico: Fernando Diniz

RESENDE: Ranule, Filipi Souza (Dieguinho), Rhayne, Lucas Tavares e Jeanderson; Joseph, Léo Silva, Arthur Faria e Vitinho; Zambi (Valdeci) e Maxwell (Totó)

Técnico: Edson Souza