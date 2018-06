Fluminense mira evolução para se recuperar em clássico contra o Flamengo

A má atuação na derrota por 2 a 1 para o Paraná Clube já é coisa do passado para os jogadores do Fluminense. Agora, eles miram o clássico contra o Flamengo, marcado para quinta-feira, às 20h (de Brasília), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF), pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. Existe a certeza de que o mau desempenho contra os paranistas vai ter um custo muito alto se repetido diante do principal rival, líder da competição.

“É fato que precisamos melhorar muito se quisermos ganhar o jogo de quinta-feira. Mas já viramos essa página e já estamos projetando o clássico. O importante é não repetirmos os erros do Sul. Isso precisa servir de lição – disse o atacante Pablo Dyego, autor do gol diante do Paraná.

O zagueiro Gum seguiu a mesma linha de raciocínio.

“O Fluminense teve muitas falhas contra o Paraná Clube, tanto que o Abel chamou muito a nossa atenção. Agora vamos ter um clássico pela frente e não podemos cometer tantos erros, pois a cobrança vai ser muito grande pela qualidade do adversário. É fundamental apresentarmos uma evolução em relação ao que foi visto na segunda-feira, quando definitivamente não estávamos em uma grande noite”, afirmou o defensor.

O elenco do Fluminense realizou um trabalho regenerativo na manhã desta terça-feira, ainda no Paraná, no Centro de Treinamento do Atlético-PR. Em seguida, a delegação embarcou para o Distrito Federal, onde o técnico Abel Braga comanda um treino nesta quarta-feira à tarde para definir a escalação para o clássico. O atacante Marcos Júnior, com dores na parte posterior da coxa esquerda, fica de fora. Pablo Dyego e Robinho disputam a vaga.

Fora de campo, Abel Braga voltou a conversar com os dirigentes sobre a necessidade de se contratar reforços durante a paralisação do Campeonato Brasileiro e da Copa Sul-Americana para a disputa da Copa do Mundo da Rússia. Hoje o plantel é muito enxuto e ainda existe a possibilidade de alguma perda na janela de transferências internacionais para o futebol europeu. O atacante Pedro, por exemplo, tem sondagens de clubes italianos.