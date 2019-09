Fluminense é cobrado por Samorin e pode sofrer na Fifa

A diretoria do Fluminense não para de enfrentar problemas financeiros. Dessa vez ele vem da Europa, onde o clube Samorin, da Eslováquia, notificou o clube carioca por uma dívida de 2,5 milhões de euros (cerca de R$ 12 milhões). O valor é referente a aportes de dinheiro que o Tricolor deveria dar aos eslovacos enquanto durou a parceria, o que não teria sido realizado.

A dívida era desconhecida pelo presidente Mário Bittencourt, que entrou em contato com os dirigentes eslovacos para entender a situação.

“Eu não sabia da dívida e fiquei assustado pois não temos esse dinheiro, que hoje é uma fortuna para nós. Eles então relevaram que se tratava de aportes financeiros que o Fluminense deveria dar. Inclusive um deles, pasmem, era para ajudar o Samorim a construir seu próprio estádio (o Fluminense não possui estádio)”, disse Mário.

As primeiras conversas entre Mário e os dirigentes eslovacos não foram positivas e o clube europeu deve ir à Fifa em busca do dinheiro. Eles não aceitaram esperar pela venda dos direitos de jogadores da parceria.

“A minha sugestão foi pagar esta dívida com parte dos direitos de jogadores que participaram do projeto, já que somos parceiros. Eles não aceitaram e agora ameaçam ir à Fifa”, revelou o presidente do Fluminense.

Dentro de campo o elenco se prepara para o primeiro compromisso no segundo turno do Campeonato Brasileiro será o duelo contra o Goiás marcado para este domingo, às 19h (de Brasília), no Estádio Serra Dourada, em Goiânia, pela vigésima rodada da competição. Para este jogo, o time será definido nas últimas atividades da semana.

O zagueiro Nino, que recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Corinthians, fica de fora para cumprir suspensão. Frazan é o substituto imediato, porém, o volante Yuri pode ser improvisado no setor, já que Aírton, que estava suspenso contra o Timão, volta a ficar à disposição. Outro que será relacionado após cumprir suspensão é o atacante Wellington Nem. O elenco volta a treinar neste sábado pela manhã e depois embarca para Goiás.