Crise financeira pode facilitar saída de Sornoza do Fluminense

O meia Junior Sornoza é considerado titular e peça importante do elenco do Fluminense, mas a delicada situação financeira do clube pode fazer com que a diretoria opte em negociar o jogador por valor abaixo da multa rescisória.

O equatoriano de 24 anos é pretendido pelo Corinthians, mas o clube paulista, que também não passa por situação financeira confortável, estaria disposto a investir apenas para ter 50% dos direitos econômicos do atleta, por R$ 7,5 milhões.

Como o contrato de Sornoza com o Flu vai até o final de 2019, o atleta poderia assinar um pré-contrato com outra equipe já no meio do ano, e deixar as Laranjeiras em dezembro sem proporcionar um retorno financeiro ao clube. Destaque do Independiente Del Valle, do Equador, na Libertadores de 2016, Sornoza é um atleta com bom mercado, e não faltarão clubes interessados.

Prevendo a saída de Sornoza, o Tricolor das Laranjeiras já está se mexendo para contratar um meia para compor o elenco para a próxima temporada. O nome que interessa é o de Camilo, que está no Internacional e teve passagem de destaque pelo Botafogo.