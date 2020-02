Com time alternativo, Fluminense recebe o Madureira pela Taça Rio

O Fluminense estreia na Taça Rio neste domingo, quando recebe o Madureira, no Maracanã, às 16 horas (de Brasília). Os tricolores podem utilizar uma formação alternativa, de olho no duelo do meio de semana pela Copa do Brasil, contra o Botafogo-PB, na quarta.

O técnico Odair Hellmann não deu indícios sobre a escalação que vai a campo, mas deve poupar alguns titulares. Jogadores mais experiente do elenco, o meia Nenê, o volante Henrique e o lateral esquerdo Egídio são alguns dos atletas que não devem começar o jogo contra o Madureira. Assim, Ganso pode iniciar o confronto no time titular.

Para esta partida, o treinador adiantou que vai trabalhar com os jogadores para não acontecer gols no início, como houve contra Flamengo e Moto Club.

“Isso é ir para o treinamento, para o campo. Temos que corrigir, talvez mudar um pouco o posicionamento, ajustar dentro da área, que isso gera a confiança para não se tomar gol”, declarou.

O Madureira começa a Taça Rio na expectativa de surpreender mais uma vez. A equipe ficou perto da classificação para as semifinais do primeiro turno e esperam poder repetir a boa campanha.

FICHA TÉCNICA:

FLUMINENSE X MADUREIRA

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 1º de março de 2020, domingo

Horário: 16 horas (de Brasília)

Árbitro: Alex Gomes Stefano

Assistentes: Daniel do Espírito Santo e Lilian da Silva Fernandes

FLUMINENSE: Muriel, Gilberto, Nino, Luccas Claro e Orinho; Yuri, Hudson e Ganso; Marcos Paulo, Fernando Pacheco e Evanílson

Técnico: Odair Hellmann

MADUREIRA: Douglas, Rhuan, Marcelo Alves, Allan e Marlon; André Luis, Humberto e Luciano Naninho; Emerson Carioca, Wander e Ygor Catatau

Técnico: Toninho Andrade