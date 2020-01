Após vitória na estreia, Fluminense recebe a Portuguesa-RJ

Único grande a ter vencido na primeira rodada da Taça Guanabara, o Fluminense volta a campo nesta quinta-feira, contra a Portuguesa-RJ, no Maracanã, às 20 horas (de Brasília). Os tricolores buscam mais um triunfo para ficarem mais próximos da vaga para a semifinal do primeiro turno do Campeonato Carioca.

A vitória sobre a Cabofriense foi bastante comemorada, principalmente após o pouco tempo de trabalho sob o comando do técnico Odair Hellmann. O zagueiro Matheus Ferraz ressaltou que os jogadores ainda estão abaixo do ideal físico.

“Falta ainda ritmo de jogo. Não só para mim, mas para toda a equipe. Tivemos pouco tempo para treinar e nos preparar. Temos ainda muito o que melhorar”, disse.

Para esta partida, o treinador poderá contar com o volante Yago Felipe, regularizado, além do meia Ganso, que cumpriu suspensão na estreia do Estadual. No entanto, o treinador deve manter a formação por conta do entrosamento.

Já a Portuguesa quer conquistar sua primeira vitória. A equipe se classificou na Seletiva, mas foi derrotada na estreia para o Madureira.

Para o atacante Chayene, os visitantes precisam concluir em gol as chances criadas.

“Vamos tratar com respeito a equipe do Fluminense, tem grandes jogadores. Só que temos que impor o nosso jogo também. Nosso time vem jogando bem. Tivemos mais posse de bola e todas as partidas até agora. Nas oportunidades que criarmos, temos que fazer os gols”, afirmou.

FICHA TÉCNICA:

FLUMINENSE X PORTUGUESA

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 23 de janeiro de 2020, quinta-feira

Hora: 20 horas (de Brasília)

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães

Assistentes: Carlos Henrique de Lima e Wallace Muller Santos

FLUMINENSE: Marcos Felipe, Gilberto, Ferraz, Luccas Claro e Orinho; Yuri, Hudson, Dodi e Nenê; Lucas Barcelos e Felippe Cardoso

Técnico: Odai Hellmann

PORTUGUESA: Jefferson; Luis Gustavo, Marcão, Diego Guerra e Diego Maia; Maicon Douglas, Muniz e Romarinho; Chayene, André Silva e Jhulliam

Técnico: Rogério Corrêa