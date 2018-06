Abel Braga pede demissão e não é mais técnico do Fluminense

Abel Braga não é mais o técnico do Fluminense. Neste sábado, o ex-comandante da equipe pediu demissão após conversa com o presidente do clube carioca, Pedro Abad, e deixa a partir de agora a direção técnica do Tricolor das Laranjeiras.

“Certamente é uma perda muito grande para o Fluminense. Abel estava conosco desde o início da gestão. Mas entendeu que era o momento de encerrar este ciclo. Respeitamos a decisão dele e já estamos em busca de uma reposição à altura para o carro-chefe do nosso clube”, lamentou Abad em nota oficial no site do Fluminense.

Abelão, como é conhecido, é tido como um dos principais alvos para dirigir outras equipes brasileiras, como o Santos e o Corinthians, que têm Jair Ventura e Osmar Loss, respectivamente, na corda bamba.

Com isso, Abel encerra sua terceira passagem pelo comando técnico do Flu. Os cariocas saíram-se derrotados nas últimas quatro partidas do Campeonato Brasileiro (Paraná, Flamengo, Atlético-MG e Santos) e não sabem o que é vitória na competição desde o 3 a 1 para cima da Chapecoense.

Após o revés para os santistas, o técnico fez um pedido aberto à diretoria do seu agora ex-clube, cobrando a vinda de reforços. “Não digo que o nosso grupo não tem qualidade, não é isso. Mas está faltando peças de reposição. Quando o grupo estava completo as coisas estavam funcionando dentro de campo. Neste momento estão faltando peças. É um momento oportuno. Para deixar algumas coisas e atitudes extremamente corretas de lado para ir buscar mais jogador”, afirmou à época.