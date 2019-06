Segundo jogo consecutivo sem sofrer gols anima o Flamengo

O Flamengo garantiu a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil com a vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians na noite de terça-feira. Foi a segunda partida do técnico interino Marcelo Salles na função e pela segunda vez consecutiva o Rubro-Negro não sofreu gols. No sábado ele dirigiu a equipe na vitória de 2 a 0 sobre o Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro.

O fato de o Flamengo estar conseguindo ganhar sem sofrer gols foi muito valorizado por todos após o triunfo sobre o Corinthians. Na visão de Marcelo Salles, isso é fruto de um trabalho específico.

“A gente vem trabalhando muito para isso. Mantendo análises, fazendo chegar aos jogadores vídeos a serem analisados nas vésperas do jogo sem que tenhamos pressa de terminar esta conversa. O jogador só vai para o campo quando todos não têm nenhuma dúvida. Quando todos entendem que aquilo que foi planejado pode ser executado. Depois da partida mais análises sobre os erros e os acertos daquilo que foi produzido”, disse Salles.

Herói da classificação flamenguista com o gol sobre o Corinthians, o zagueiro Rodrigo Caio concorda. “De fato a nossa equipe tem trabalhado muito para conseguir atingir seus objetivos. Os méritos dos jogos sem sofrer gols são de todos, pois todos auxiliam. Estamos no caminho certo”, disse o defensor.

O elenco do Flamengo agora muda o foco e passa a pensar no clássico contra o Fluminense, marcado para o próximo domingo, às 19h (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Como a quarta-feira ficou marcada apenas por um trabalho regenerativo, somente nesta quinta-feira que Marcelo Salles vai começar a definir a escalação que vai a campo no clássico. Com 13 pontos conquistados, aparecendo na quarta colocação, o Rubro-Negro mira a liderança, hoje nas mãos do Palmeiras, que tem 16 pontos e um jogo a menos que o campeão carioca.