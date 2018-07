Proposta do Flamengo por Giuliano não deve atender pedida dos turcos

Depois de acertar a contratação do atacante colombiano Fernando Uribe, que estava no Toluca-MEX, o Flamengo segue de olho no mercado em busca de reforçar seu elenco para o restante da temporada. Agora, o foco seria no meio de campo e o alvo da vez é um conhecido do futebol brasileiro: Giuliano, que atua pelo Fenerbahçe-TUR e por pouco não foi convocado por Tite para defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo da Rússia.

A informação foi divulgada neste domingo, pelo site turco Spor, que aponta para uma proposta na casa dos 7 milhões de euros (cerca de R$ 32 milhões) por parte do Rubro-Negro. Segundo a publicação, porém, a oferta não deve ser suficiente para levar o jogador, que tem contrato até 2021 na Turquia. Isso porque seu clube atual não pretenderia liberá-lo por menos de 10 milhões de euros (mais de R$ 40 milhões).

No entanto, o site afirma que uma proposta na casa dos 9 milhões deve fazer com que os turcos iniciem conversas para negociar o brasileiro. O fato não deve ser um problema para o clube carioca, que está com os cofres cheios após as vendas de Vinícius Júnior ao Real Madrid-ESP e Jonas ao Al-Ittihad-KSA.

Giuliano foi responsável por 15 gols e seis assistências nos 38 jogos que disputou pelo Fenerbahçe na última temporada. Pela Seleção Brasileira, foi convocado com frequência por Tite desde que este assumiu o comando da equipe. Porém, caiu de produção na última temporada e ficou de fora da convocação final para a Copa do Mundo da Rússia, embora tenha constituído a pré-lista de 35 nomes.

Giuliano foi revelado ao futebol profissional pelo Paraná Clube, em 2007. Em 2009, foi anunciado como reforço do Internacional, pelo qual se sagrou campeão da Copa Libertadores de 2010. No mesmo ano, se transferiu ao futebol ucraniano para defender o Dnipro, onde ficou até 2014. Retornando ao Brasil, o meia reforçou o Grêmio, onde ficou atpe 2016, quando foi para o Zenit, da Rússia. O Fenerbahçe o contratou em agosto de 2017, por 7 milhões de euros.