Morre flamenguista agredido por uruguaios em partida da Libertadores

Faleceu nesta quarta-feira no Rio de Janeiro o torcedor do Flamengo Roberto Vieira de Almeida, vítima de agressões por parte de torcedores do Peñarol, em abril do ano passado.

Capixaba, Roberto veio ao Rio para assistir o duelo contra o time uruguaio pela fase de grupos da Libertadores da América no dia 3 de abril. Ele sofreu traumatismo craniano ao ser agredido pelos torcedores no bairro do Leme.

O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente a morte do torcedor Roberto Vieira de Almeida, de 54 anos, que nos deixou na madrugada desta quarta-feira. Muita força aos familiares e amigos neste momento tão difícil. #CRF 🙏 — Flamengo (@Flamengo) February 19, 2020

Roberto, de 54 anos, passou os últimos dez meses internado no hospital Miguel Couto, na Zona Sul do Rio, passou por cirurgia e, em coma induzido, estava na unidade de tratamento intensivo.

Quatro torcedores do Peñarol foram acusados pela agressão e permanecem no Brasil aguardando em liberdade o desenrolar do processo.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com