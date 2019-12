Jesus nega abalo com derrota e culpa Mundial pelo mau desempenho

Grande sensação da temporada, campeão brasileiro e da Libertadores, o Flamengo se despediu da competição nacional com uma sonora goleada para o Santos, na Vila Belmiro, na tarde deste domingo. A equipe do técnico Jorge Jesus foi inteiramente dominada pelo Peixe e saiu de campo com o placar de 4 a 0, pior derrota da equipe desde que o português assumiu o comando.

Em sua coletiva após a partida, Jesus disse que sua equipe está com a cabeça totalmente voltada para o Mundial de Clubes do Catar, cuja estreia será no próximo dia 17. Para o treinador, a golada não terá qualquer influência sobre a moral da equipe.

“Não vai abalar nada, zero. Nesse jogo, maior parte dos jogadores já estavam pensando na semifinal,” afirmou Jesus, que não deixou de dar crédito à bela atuação do Santos.

O resultado não foi o que esperávamos. Mas só pra lembrar… pic.twitter.com/M3DGRcwlPN — Flamengo (@Flamengo) December 8, 2019

“Não podemos deixar de dar méritos ao Santos, uma equipe que jogou, competitiva. Mas o Flamengo depois de ganhar tudo, não há mais nada para ganhar no campeonato nacional, isso ficou no subconsciente deles. Quando não é competitivo contra uma equipe, tem alguma dificuldade. O fato de não ser aquela equipe que normalmente é, é a razão de já ser campeão e estar no Mundial,” completou.

O Mister salientou ainda que muitos de seus jogadores estavam visivelmente se poupando nas divididas de bola. “Sabíamos que não poderia pôr em risco em muitas situações do jogo. O Bruno Henrique jogou? O Gabi jogou? Arrascaeta, Everton Ribeiro? Tudo que fosse bola dividida não entraram. Mas não quero tirar o mérito da equipe do Santos”.

Após a partida contra o Santos, o elenco deve se reapresentar somente na quarta-feira, para então iniciar a preparação para o Mundial. A viagem para o Catar está programada para o dia 13, sexta-feira, em voo fretado, chegando no país dos Emirados Árabes no sábado