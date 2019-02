Henrique Dourado aceita proposta da China e se despede do Flamengo

O centroavante do Flamengo Henrique Dourado foi negociado para a equipe chinesa Henan Jianye nesta segunda-feira e já viajou para o continente asiático para assinar contrato. Sem tanto espaço após as chegadas de Uribe e Gabigol, o brasileiro aceitou a proposta no penúltimo dia da janela de transferências da China.

O jogador de 29 anos chega para jogar o Campeonato Chinês, que começa no próximo domingo. Essa será a segunda experiência de Dourado no futebol internacional. Anteriormente, o ex-Fla jogou pelo Vitória SC-POR.

“Foi tudo muito rápido e me pegou de surpresa. Sábado à noite chegou a proposta, eu estava concentrado e só fui comunicado pelo meu empresário sobre a possibilidade. Conversamos durante o domingo e após o jogo diante do Americano esperamos amanhecer na China para concretizar, onde ficou bom para todos os lados envolvidos”, explicou o atacante, que chegou a participar da vitória por 4 a 1 do Flamengo no último domingo.

“Quero desde já agradecer a Deus pela oportunidade que se abre. Meu muito obrigado também às pessoas que me trouxeram ao Flamengo, onde me entreguei desde o primeiro dia e sei que deixo amigos, na certeza de um trabalho profissional realizado. Fica meu carinho e torcida pelos companheiros na temporada. Vou para esse desafio inédito em minha carreira com o objetivo de seguir fazendo meu trabalho e muitos gols”, completou Dourado.

Com a camisa da equipe Rubro-Negra, o centro-avante somou 15 gols em 46 jogos disputados durante passagem de pouco mais de um ano.

O Henan Jianye está localizado na cidade de Zhengzhou, capital da província de Henan e foi fundado em 1994. Na última temporada, a equipe ficou apenas na 14ª colocação do Campeonato Chinês, a primeira fora da zona de rebaixamento.