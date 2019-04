Gabigol vê excesso de rigor da arbitragem após ser expulso

Gabigol comentou sobre a sua expulsão no confronto com o Peñarol, na noite desta quarta-feira, no Maracanã lotado. Para a principal esperança de gol rubro-negra, o árbitro da partida acabou sendo rigoroso no julgamento do lance em que ele dá um carrinho no adversário na intenção de desarmá-lo.

“Não sei se ele foi rígido demais, acho que o cartão amarelo seria de bom tamanho”, afirmou.

O atacante flamenguista também disse que a decepção do grupo era bem visível no vestiário, já que havia grande expectativa por parte dos jogadores pela soma de mais três pontos na fase de grupos da Copa Libertadores.

Para Gabigol, a postura do Flamengo em jogos do torneio continental precisa ser mais agressiva, e o time deve entender que uma vitória por 1 a 0 rende os mesmos três pontos de uma vitória por goleada.

“Jogamos bem e eles quase não criaram. Saímos tristes, mas tranquilos”, concluiu.

O zagueiro Léo Duarte, por sua vez, enxergou a partida de maneira diferente a Gabigol. Para o defensor, o Peñarol soube anular o ataque do Flamengo, que perdeu ainda mais força com a expulsão de seu principal atacante. Seu companheiro de zaga também ressaltou a qualidade do adversário. Segundo Rodrigo Caio, o Peñarol mostrou qualidades para vencer, mas o Flamengo não pode ficar lamentando a derrota, porque o caminho ainda é longo e exige concentração total do grupo.