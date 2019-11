Flamengo sai na frente na decisão do Campeonato Carioca sub-20

Assim como no profissional, a equipe sub-20 do Flamengo vem fazendo bonito na temporada. Após derrotar o Corinthians na primeira partida da semifinal do Campeonato Brasileiro da categoria, por 2 a 1, no último domingo, a equipe rubro-negra mal teve tempo para descansar e encarou o Vasco pela final do Carioca.

Na manhã desta terça-feira, no estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, o Flamengo superou o rival na primeira partida da final pelo placar de 2 a 0, e agora leva a vantagem de poder perder até por um gol de diferença para ficar com a taça.

Os dois gols da partida foram marcados por Vitor Gabriel e Wendel, respectivamente, em cobranças de pênalti, no segundo tempo.

Decisivo! Vitor Gabriel fez o primeiro gol e sofreu o pênalti que gerou o segundo gol!



A partida que decidirá o título estadual será na próxima quarta-feira, em São Januário. Antes disso, no domingo, o Fla encara o Corinthians em Cariacica (ES), no jogo que decidirá um dos finalistas do Brasileiro.

