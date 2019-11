Flamengo pode ser campeão sem jogar; veja possibilidades

Com 32 rodadas já disputadas, o Campeonato Brasileiro caminha para seu final e tem o Flamengo como grande candidato ao título. Dono de 77 pontos, 10 a mais que o vice-líder Palmeiras, o time comandado por Jorge Jesus já faz as contas para saber quando vai poder comemorar a conquista.

Caso vença Vasco e Grêmio, os dois próximos compromissos, o Mengão depende de um tropeço do Palmeiras diante do Bahia para confirmar o título neste domingo. Mas, caso a conquista não venha no final de semana, os cariocas podem celebrar a taça de uma maneira inusitada.

Por conta da final da Copa Libertadores diante do River Plate, programada para o dia 23, o Flamengo teve o clássico contra o Vasco, válido pela 34ª rodada, antecipado para esta quarta-feira. Desse modo, o time rubro-negro pode sacramentar o heptacampeonato sem ao menos entrar em campo, um dia após a decisão do torneio continental.

Veja as possibilidades:

• Se o Flamengo vencer Vasco e Grêmio, o Palmeiras teria que superar o Bahia, mas tropeçar diante do próprio Grêmio, em duelo marcado para o dia 24, às 18 horas (de Brasília), no Allianz Parque.

• Se o Flamengo conquistar quatro pontos (um empate e uma derrota) contra Vasco e Grêmio, o Palmeiras teria que tropeçar em Bahia e Grêmio, além do Santos não vencer seus dois compromissos, diante de São Paulo e Cruzeiro.

• Se o Flamengo contabilizar três pontos contra Vasco e Grêmio (uma derrota e uma vitória), o Palmeiras teria que somar um ponto (uma derrota e um empate) nas partidas diante de Bahia e Grêmio, além do Santos tropeçar em Cruzeiro ou São Paulo.

• Se o Flamengo somar dois pontos contra Vasco e Grêmio, o Palmeiras precisaria perder para Bahia e Grêmio, além do Santos conquistar somente três pontos diante de São Paulo e Cruzeiro.