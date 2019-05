Flamengo intensifica conversas com o português Jorge Jesus

Abel Braga deixou o Flamengo e agora o clube tem a missão de procurar um novo treinador. As conversas com o português Jorge Jesus, que já estavam em andamento antes mesmo da saída do ex-técnico do Fluminense, se intensificaram por meio do vice-presidente de futebol do Rubro-Negro, Marcos Braz, que está na Europa e vem mantendo reuniões diárias com representantes do treinador.

Jorge Jesus iniciou as conversas com o Flamengo já neste mês, quando veio ao Brasil acompanhar o jogo do time carioca com o Atlético-MG na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG), pelo Campeonato Brasileiro. Na época o convite partiu do clube mineiro, que desistiu de sua contratação por conta dos valores.

O treinador português gostou do que ouviu em relação ao projeto do Flamengo e tem a curiosidade de trabalhar no Brasil. A estrutura flamenguista e os valores que o clube carioca podem pagara animou o lusitano, que deverá embarcar para o Rio de Janeiro nos próximos dias.

Jorge Jesus consolidou carreira de treinador no futebol português, onde dirigiu clubes de ponta como Sporting e Benfica, este com quem tem grande identificação com a torcida. Pelos Encarnados ganhou o Campeonato Português três vezes, nas temporadas de 2009–10, 2013–14 e 2014-15. Seu último trabalho foi à frente do elendo do Al Hilal da Arábia Saudita, onde foi campeão da Supertaça do país.

Enquanto não define o novo treinador o Flamengo terá em seu banco de reservas o interino Marcelo Salles, filho do ex-lateral-esquerdo Marco Antônio, que foi campeão mundial em 1970 com a Seleção Brasileira. Ele comandará a equipe até a paralisação das competições nacionais para a disputa da Copa América em junho, no Brasil. O primeiro desafio será o duelo do próximo sábado, às 16h (de Brasília), contra o Fortaleza, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Neste duelo parte dos titulares pode ser preservada por conta do confronto de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, na próxima terça-feira, contra o Corinthians, também na capital carioca, só que no Maracanã. Na ida, em São Paulo, o Flamengo ganhou por 1 a 0.

