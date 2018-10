Flamengo aposta na força da torcida contra o Palmeiras

O Flamengo segue se preparando para a partida contra o Palmeiras prevista para sábado, às 19h (de Brasília), no Maracanã (RJ), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na visão do técnico Dorival Júnior e dos jogadores é preciso usar todas as armas para conquistar um resultado positivo, já que os dois times são os principais postulantes ao título. O Verdão lidera com 62 pontos, quatro a mais que os cariocas.

Jogar com todas as armas que têm, na visão dos flamenguistas, é contar com o apoio da torcida.

“Nós sabemos que o jogo no Maracanã nos dá a oportunidade de contar com o apoio dos nossos torcedores e isso nos dá mais confiança, mesmo sabendo da dificuldade que o adversário vai gerar. O jogo é de grande importância, pois podemos encurtar a distância para a liderança e nos aproximarmos dos nossos objetivos. Se ganharmos do Palmeiras, as coisas podem ficar melhores e temos a certeza de que a torcida estará ao nosso lado”, disse o meia Everton Ribeiro.

Dorival Júnior lembrou que o Flamengo vem correspondendo dentro de campo, vindo de três vitórias consecutivas. “Temos que repetir as atuações que estamos tendo e a concentração. Teremos agora um jogo em casa e contamos com a presença do nosso torcedor. É um momento em que o torcedor flamenguista quer ver a sua equipe. É um jogo decisivo e temos que fazer a nossa casa ser tomada pelo nosso torcedores e que a equipe responda bem em campo”, disse o treinador, que foi informado que mais de quarenta mil ingressos foram vendidos de forma antecipada até esta quarta-feira.

Nesta quinta-feira o elenco vai realizar um treino decisivo em termos de escalação, porém, as maiores chances são para a manutenção do time que vem ganhando. Neste cenário, o meia Diego, mesmo livre de dores na coxa direita, continuará como opção no banco de reservas.

O goleiro César também segue no time, uma vez que o goleiro Diego Alves cometeu um ato de indisciplina. Ele se negou a viajar com a delegação para Curitiba (PR), onde o Flamengo goleou o Paraná por 4 a 0 no domingo passado, por não aceitar a condição de reserva. Ele se recuperou de dores nas costas e acabou sendo barrado por César. Na sexta-feira o elenco do Flamengo vai treinar na parte da manhã, encerrando a preparação. Logo em seguida, começa o período de concentração para o clássico com o Palmeiras.