Flamengo aplaude setor vazio após veto à torcida visitante; veja vídeo

Os jogadores do Flamengo não deixaram de ironizar a realização da partida com o Palmeiras no Allianz Parque, em São Paulo, com torcida única. Antes do jogo, os rubro-negros foram em direção ao setor visitante, completamente vazio, e aplaudiram como se os flamenguistas estivessem lá.

Uma salva de palmas pra Nação, que mesmo não podendo exercer o seu direito de visitante no jogo de hoje, está nos nossos corações. #PALxFLS #VamosFlamengo pic.twitter.com/7fuYDpSggb — Flamengo (@Flamengo) December 1, 2019

Na visão do Ministério Público e da Polícia Militar de São Paulo, a partida era de alto risco, uma vez que Verdão e Rubro-Negro vivem um clima acentuado de rivalidade, potencializado pelas provocações dos cariocas após o título continental. Assim, os órgãos fizeram o pedido para que a partida fosse realizada com torcida única. A CBF aceitou.

Na partida válida pelo primeiro turno, disputada em 1º de setembro, pela 17ª rodada do Brasileirão, os palmeirenses não foram impedidos de frequentar o Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, e puderam comparecer normalmente. O confronto, que terminou em 3 a 0 para o Flamengo, foi o último de Felipão no comando do Verdão.

Em São Paulo, os clássicos são disputados sem torcedores visitantes desde 2016. Essa será a primeira vez neste período que a torcida visitante de clubes de fora do estado será proibida de entrar em uma partida realizada em solo paulista.