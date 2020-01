Flamengo anuncia renovação de Bruno Henrique com “outro patamar”

A semana continua agitada nos bastidores do Flamengo. Nesta quarta-feira, horas depois de se despedir de Pablo Marí, o Rubro-Negro anunciou a renovação de contrato com o atacante Bruno Henrique.

Através de um vídeo descontraído nas redes sociais do clube, o próprio jogador declarou a extensão de seu vínculo até 2023.

Bruno Henrique foi eleito o Rei da América em 2019, considerado o melhor jogador do continente. O Fla brincou com o título do atacante e publicou o vídeo como um “pronunciamento oficial”.

Na publicação, o atleta ainda repetiu o “outro patamar”, que viralizou com a torcida rubro-negra do ano passado. “Eu me sinto? Em outro patamar.”, brincou.

Valorizado pelo desempenho no Brasileiro e na Libertadores, além de se destacar no Mundial de Clubes da Fifa, Bruno Henrique receberá um substancial aumento de salários em um contrato com prazo até dezembro de 2023. Em 2019, foram 35 gols em 62 partidas.

Com Bruno Henrique de contrato renovado, o Fla fica tranquilo e mantém a sua dupla de ataque para 2020. Na última terça-feira, o clube anunciou a compra em definitivo do artilheiro Gabigol.