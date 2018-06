Flamengo acerta com Uribe e espera por Guerrero após a Copa

O Flamengo está vivendo dias movimentados quando o assunto é o elenco para o restante da temporada. Nesta segunda-feira o clube finalizou os últimos detalhes sobre a contratação do atacante Fernando Uribe, de 30 anos, que está no Rio de Janeiro realizando exames médicos para poder assinar contrato. O atleta vinha sendo observado pelos dirigentes do clube carioca e chega para suprir a ausência de Felipe Vizeu, negociado com a Udinese, da Itália.

Uribe vinha atuando pelo Toluca do México. Ele jogou 166 vezes pelo clube mexicano nas últimas três temporadas e marcou 61 gols. Antes, rodou por grandes clubes da Colômbia, como Once Caldas, Atletico Nacional e Millionários. Ainda jogou pelo Chievo, na Itália.

A princípio Uribe foi contratado para disputar vaga com Henrique Dourado. Porém, é possível que mais um entre nesta disputa. Trata-se de Paolo Guerrero, que está disputando a Copa do Mundo da Rússia pela seleção peruana, que se despede da competição nesta terça-feira, enfrentando a Austrália. Em entrevista coletiva concedida nesta manhã, o jogador disse que vai se reapresentar ao Rubro-Negro, pois entende que segue livre para poder jogar até que tenha um novo julgamento sobre a acusação de doping. Este também é o entendimento do departamento jurídico do Flamengo.

“O meu contrato com o Flamengo vai até agosto. Depois que terminar este período com a seleção peruana pretendo me reapresentar no Brasil e ser reintegrado ao grupo. Não sei o que vai acontecer. Creio que está nas mãos do Flamengo”, disse Guerrero, que tem vínculo até 10 de agosto.

Uma renovação de contrato, porém, está longe de acontecer, mesmo com o presidente Eduardo Bandeira de Mello assegurando ser este o interesse do Flamengo. Isso porque, além de um vínculo de longa duração e um gordo reajuste salarial, o peruano pretende receber os valores que não ganhou enquanto seu contrato esteve suspenso por conta da acusação de doping.

Por conta do recesso do Campeonato Brasileiro para a disputa da Copa do Mundo, os jogadores do Flamengo foram liberados para um período de folga, se reapresentando nesta segunda-feira. O primeiro compromisso oficial após a disputa da Copa será o duelo contra o São Paulo, dia 18 de julho, no Maracanã, no Rio de Janeiro, pelo Brasileirão.