Dorival não deve permanecer no Flamengo

O Flamengo ainda tem um jogo por fazer em 2018. No domingo, às 17h (de Brasília), o time recebe o Atlético-PR no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela última rodada do Campeonato Brasileiro, porém, os torcedores já estão pensando em 2019, ano em que mais uma vez o Rubro-Negro terá o desafio de conquistar a Copa Libertadores. Mesmo assim, as definições só começarão a ser vistas a partir de 8 de dezembro, quando o próximo presidente será eleito. Eduardo Bandeira de Mello, que não pode buscar um novo mandato, deixará o clube.

Ricardo Lomba é o nome da situação, enquanto Rodolfo Landim, José Carlos Peruano e Marcelo Vargas representam a oposição. Todos, porém, concordam em um ponto, apesar de não falarem abertamente: Dorival Júnior não vai permanecer no cargo.

Landim e Lomba garantem terem acertado com um treinador e nos bastidores fala-se em Renato Gaúcho, hoje no Grêmio, e Abel Braga, que está no mercado. Peruano admite publicamente querer Cuca, que vai se submeter a uma cirurgia cardíaca. Sem ele, Marcelo Cabo, que dirigiu o CSA na vitoriosa campanha na Série B do Brasileirão, é o preferido. Vargas disse que ainda vai estudar o melhor perfil antes de ir ao mercado. Ou seja, em comum somente o fato de nenhum cogitar a permanência de Dorival.

Apesar disso, os números recentes falam em favor do treinador. Dorival dirigiu o Flamengo em 11 jogos, tendo vencido sete deles e perdido apenas para o Botafogo, por 2 a 1. Foram três empates e um aproveitamento de 72,2%.

“Trabalho para finalizar bem este ano e fico orgulhoso de ter podido abrir e fechar o mandato do Bandeira. Quero terminar bem o Campeonato Brasileiro, com mais uma vitória. Infelizmente o título não foi possível, mas lutamos de cabeça erguida enquanto pudemos”, disse Dorival.

Ainda sob o comando do técnico, o elenco volta a treinar nesta quarta-feira, após dois dias de folga, na parte da manhã. O time que pega o Furacão será definido nas últimas atividades da semana, mas a única alteração em relação aos 2 a 0 sobre o Cruzeiro deverá ser a entrada de Lucas Paquetá na vaga do volante colombiano Gustavo Cuéllar, que cumpre suspensão por acúmulo de cartões amarelos. Será a despedida de Paquetá, negociado com o Milan da Itália.