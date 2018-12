Diretoria do Flamengo aumenta proposta por Pablo

Depois que o Atlético Paranaense não aceitou a primeira proposta pelo atacante Pablo, a diretoria do Flamengo decidiu aumentar a oferta para contratar o artilheiro do Furacão na temporada. Segundo informações divulgadas pela Rádio Globo, o Rubro-Negro teria aumentado o valor oferecido para sete milhões de euros, cerca de R$ 31 milhões, o que fez o clube paranaense reabrir as negociações.

A diretoria do Atlético havia fixado em dez milhões de euros (R$ 44 milhões), o valor mínimo para negociar Pablo, mas já admite conversar com o Flamengo desde que o clube carioca inclua alguns jogadores na negociação. Pablo tem contrato com o time paranaense até abril de 2021.

Já a situação do volante Felipe Melo sofreu uma modificação nas últimas horas. O novo Vice-Presidente de Futebol do Rubro-Negro, Marcos Braz, garantiu que o Flamengo não tem mais interesse em contratar o volante vinculado ao Palmeiras. Ele garantiu que o Flamengo não vai procurar o empresário do jogador, nem fará qualquer proposta ao Palmeiras para levar Melo de volta para a Gávea.

Em recente entrevista, Felipe Melo deixou aberta a possibilidade de se transferir para o Flamengo, mas garantiu que a prioridade era permanecer no Palmeiras, clube com quem tem contrato até o final 2019.