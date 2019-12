CBF anuncia Supercopa do Brasil em Brasília no dia 16 de fevereiro

Na tarde desta segunda-feira, a Confederação Brasileira de Futebol anunciou a data, o horário e o local da primeira edição da Supercopa, entre Athletico Paranaense, atual campeão da Copa do Brasil, e Flamengo, campeão do Brasileirão. O duelo de rubro-negros será em um domingo, dia 16 de fevereiro, às 11h, no Mané Garrincha, em Brasília.

Além de disputarem o primeiro título nacional da temporada, Athletico e Flamengo dividirão uma premiação de R$ 7 milhões, sendo cinco para o vencedor e dois para o vice.

Inicialmente marcada para 19 de janeiro, o torneio precisou mudar de data em função do título da Libertadores do time carioca. A disputa do Mundial de Clubes no último final de semana faria com que os atletas tivessem pouco mais de um mês entre férias e preparação.

Na nota de divulgação, a CBF explicou a escolha pelo jogo na parte da manhã.

“A escolha pelo horário também levou em conta outro objetivo: proporcionar aos torcedores que irão à partida uma experiência de entretenimento completa na Capital Federal. Haverá uma agenda de eventos na cidade integrados ao jogo, com atividades e shows que se prolongarão pelo fim de semana”, diz.