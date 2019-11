Bruno Henrique exalta atuação decisiva do Flamengo em clássico

O Flamengo venceu o Botafogo, nesta quinta-feira, e manteve a distância na liderança do Campeonato Brasileiro. Os rubro-negros sofreram e só marcaram o gol da vitória no fim. O atacante Bruno Henrique elogiou a postura da equipe, que não se desesperou durante os 90 minutos.

“Contra o Flamengo, toda equipe quer mostrar futebol, se impor. Soubemos sofrer e ter paciência para sair com a vitória”, disse.

Bruno Henrique comemorou o fato de mais uma vez ter sido decisivo em um clássico.

“Pude ajudar hoje, mesmo sem fazer gol, mas dando assistência. Fico feliz pelo Lincoln, que está voltando de lesão”, declarou.

O Flamengo chegou a 74 pontos, oito a frente do Palmeiras. Os rubro-negros voltam a campo neste domingo, quando encaram o Bahia, seu último algoz no Campeonato Brasileiro, neste domingo, no Maracanã.