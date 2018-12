Bruno Henrique, do Santos, interessa ao Flamengo

A nova diretoria do Flamengo continua trabalhando para reforçar a equipe que será treinada por Abel Braga na próxima temporada. Além de investir no atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol, a equipe rubro-negra também está de olho no atacante Bruno Henrique, vinculado ao Santos. Fontes do clube da Gávea informaram que as primeiras sondagens já foram feitas e que o jogador se mostrou receptivo, mas disse que o problema seria resolvido pelo seu representante.

Bruno Henrique tem 27 anos de idade e atravessou um período difícil no ano passado por um problema de visão. O atacante foi contratado junto ao Wolfsburg, da Alemanha, em 2017, quando se tornou um dos jogadores mais importantes da equipe santista. Na atual temporada, o atacante participou de apenas 32 jogos oficiais, marcando dois gols.

Em relação a Gabriel Barbosa, a negociação segue evoluindo e, na última quinta-feira, seu empresário se reuniu com dirigentes do Flamengo para discutir um possível acordo. Os direitos econômicos de Gabigol pertencem à Internazionale de Milão, que admite ceder o jogador ao Flamengo desde que o negócio seja bom para o clube. Na festa dos melhores do ano, Gabriel admitiu ter vontade de vestir a camisa do Rubro-Negro da Gávea