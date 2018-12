Abel terá carta branca para montar elenco flamenguista

A negociação chegou ao fim da terça-feira, quando Abel Braga foi finalmente confirmado como novo treinador do Flamengo. E ele chegará ao clube com carta branca na montagem do plantel. O presidente Rodolfo Landim se reuniu com Abel algumas vezes e deixou claro o peso que o futuro treinador poderá ter na sua gestão. A ideia é que o técnico possa trabalhar apenas com jogadores que entenda ser capazes de defender as cores do Rubro-Negro.

Logicamente que nas conversas Abel deu aval para que a maior parte do atual plantel seja mantida para 2019, já que os investimentos neste sentido foram muitos em anos anteriores. Porém, cabeça a ele a palavra final sobre a busca de reforços e saída de jogadores.

A formação da comissão técnica também será toda feita por Abel Braga. Um exemplo disso foi o fato de o Flamengo ter tirado o auxiliar Fábio Moreno do Fluminense para que o mesmo voltasse a trabalhar com Abel Braga.

Abel dirigiu o Flamengo em 2004 em uma campanha que ficou marcada pela perda do título da Copa do Brasil para o Santo André com uma derrota por 2 a 0 em pleno Maracanã. O time carioca era o grande favorito, principalmente depois de um empate por 2 a 2 na partida de ida da final. Naquela ocasião o treinador assumiu boa parte da responsabilidade pelo revés dizendo que não conseguiu neutralizar um clima de festa que tomou conta da Gávea nos dias antes da partida, com direitos a visita de celebridades. Porém, naquele mesmo ano Abel ajudou a equipe a conquistar o título carioca. Ele foi dispensado durante o Campeonato Brasileiro por conta da m á campanha que o time vinha fazendo, inclusive ocupando a lanterna na semana de sua saída da Gávea.

O elenco do Flamengo, que está de férias desde a semana passada, se reapresenta no dia 2 de janeiro e quatro dias depois, dia 6, já viaja para os Estados Unidos, mais precisamente para Orlando, para a disputa da Flórida Cup, tradicional torneio amistoso de pré-temporada. Em 10 de janeiro o time enfrenta o Ajax da Holanda e em 12 de janeiro duela com os alemães do Eintracht Frankfurt.