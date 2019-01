Visando a Série A, CSA anuncia 16º reforço para a temporada

Nesta quinta-feira, o CSA anunciou o 16º reforço para a temporada 2019. Trata-se do lateral-direito Joazi, ex-Náutico. Com 22 anos, o jogador coleciona passagens pelas bases de Porto e Palmeiras. No profissional, defendeu o clube pernambucano e o Boa Esporte.

Pelo Timbu, Joazi não teve muitas oportunidades e, acabou sendo negociado. O time alagoano é quem mais contratou entre os 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. A ideia do técnico Marcelo Cabo é usar duas equipes, uma no estadual e outra na Copa do Nordeste.

Na última quarta-feira, o Azulão anunciou Gerson e Thiaguinho. O sonho de consumo é a contratação do zagueiro Gum. Em 2019, o CSA disputará a Copa do Nordeste, o Campeonato Alagoano, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro.