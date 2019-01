Vice-presidente do Cruzeiro confirma chegadas de Rodriguinho e Marquinhos Gabriel

O vice-presidente do Cruzeiro, Itair Machado, confirmou, em entrevista ao Programa Bate Bola Debate, da Espn, que o meia Rodriguinho está próximo de assinar contrato com a Raposa.

Segundo o cartola cruzeirense, Rodriguinho está acertando os últimos detalhes de sua rescisão com o Pyramids, do Egito, para depois adiantar os tratos. As trocas de documentos ainda seguem ativas e em breve o atleta deve ser anunciado.

Em relação ao atacante Marquinhos Gabriel, Itair também confirmou a chegada. Segundo o dirigente, o avante chega a Belo Horizonte nesta sexta-feira para assinar exames médicos e assinatura de contrato.

“Ele (Marquinhos) chega amanhã (sexta) em Belo Horizonte, as documentações foram finalizadas. Fazendo os exames e concretizando tudo ele será apresentado”, destacou o cartola.

De acordo com Itair, o Cruzeiro ficará com 60% dos direitos do jogador. O restante será dividido entre Al-Nasr, com 12%, e o Corinthians com 28%.