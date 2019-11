Torcedores do Cruzeiro cobram presidente e ameaçam jogadores de morte

Em um vídeo que viralizou nas redes sociais, neste sábado, um grupo de torcedores do Cruzeiro aparece abordando o presidente Wagner Pires de Sá na saída de um clube poliesportivo. Além de cobrarem mudança de postura do elenco, os cruzeirenses fizeram ameaças de morte caso a equipe não escape do rebaixamento no Brasileirão.

“Você já ouviu falar no futebol brasileiro que teve morte de jogador porque time foi rebaixado? Nunca, né?! Vai acabar acontecendo isso…”, falou um dos torcedores, depois de criticarem a postura de Thiago Neves.

Em seguida, Wagner Pires foi para o diálogo com o grupo.

“Tem umas coisas que a gente não entende. Os caras jogaram bola, até no início do ano era o melhor time. De repente, pararam de jogar”, comentou.

Depois da resposta do presidente, o mesmo torcedor seguiu com o tom de ameaça.

“Do mesmo jeito que a gente pega atleticano de porrada, briga no Brasil inteiro, nós vamos começar a brigar com jogador.

“Nós queremos pegar jogador mesmo, porque isso que eles estão fazendo com a gente é covardia”, acrescentou outro cruzeirense.

O presidente foi cobrado pelas escolhas da diretoria, como trazer Abel Braga para a vaga de Rogério Ceni. Após essa fala, Wagner Pires comentou:

“O problema é o seguinte: quando nós trouxemos o Ceni, se o Ceni tivesse ficado, nós não estávamos nessa situação”

Já no final da conversa, os torcedores pedem a saída de Fred e Thiago Neves.

“Se não colocar esse Thiago Neves, e tirar o Fred… O Fred é igual carro velho, só serve para garagem. Mas fala com eles (jogadores), se cair, vai acontecer grave, vai dar coisa ruim”

Wagner Pires termina dizendo que vai “dar uma prensa neles (jogadores)”

O Cruzeiro vive momento muito complicado no Campeonato Brasileiro. Com três rodadas para o fim da competição a Raposa abre a zona do rebaixamento na 16ª colocação com 36 pontos, um atrás do Ceará, o primeiro fora do Z4. Os duelos finais do time mineiro são contra Vasco (fora), Grêmio (fora) e Palmeiras (casa).