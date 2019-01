Marquinhos Gabriel chega para assinar com o Cruzeiro e numeração fixa tem 10 esperando Rodriguinho

O meia Marquinhos Gabriel já está em Belo Horizonte para finalizar a situação e vestir a camisa do Cruzeiro. O jogador chegou nesta sexta-feira a capital mineira para fazer exames médicos e assinar contrato com a Raposa.

“É uma felicidade imensa. Sabemos que ainda tenho que fazer os exames, mas, assim que concretizar tudo isso, esperamos fazer um grande trabalho e ser muito feliz aqui”, disse ao desembarcar em entrevista ao site GloboEsporte.com.

Marquinhos Gabriel rescindiu com o Corinthians para assinar por três temporadas com o Cruzeiro. O Timão ainda ficou com 28% dos direitos do jogador. A Raposa vai ficar com 60% e o Al-Nasr com 12%.

Camisa 10 liberada

O Cruzeiro divulgou, na tarde desta sexta-feira, a numeração fixa para a temporada 2019. O que chamou a atenção é a ausência de um camisa 10, reservada para Rodriguinho que está em fase final de negociação com a Raposa. O meia Thiago Neves segue com a 30.