Flamengo muda mira, mas não muda o alvo: Cariocas tentam 50% de Arrascaeta

Além de sonhar em contar com Dedé, o Flamengo tenta outro jogador que veste as cores do Cruzeiro. O meia Arrascaeta também está na mira do Rubro-Negro.

O valor da proposta ainda não foi revelado, mas o atleta, assim como Dedé, é desejo de Abel Braga para deixar a equipe mais eficiente.

O passe do jogador é dividido entre Cruzeiro e o Supermercados BH, grande parceiro da Raposa em várias ocasiões. O restante pertence a seu ex-clube Defensor-URU além de investidores.

Arrascaeta já desembarcou em Belo Horizonte para se reapresentar ao Cruzeiro, na tarde desta quinta-feira, na Toca da Raposa II. O jogador evitou falar de futuro e só garantiu que volta aos trabalhos no CT celeste.