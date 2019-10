Egídio lamenta empate e comenta críticas da torcida: “Vejo de forma natural”

Com o empate diante do Fortaleza, o Cruzeiro segue na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Apesar da intensa pressão cruzeirense, o Tricolor conseguiu chegar à igualdade logo depois do gol da Raposa. Após a partida, o lateral-esquerdo Egídio lamentou o resultado, que faz o time celeste permanecer em situação difícil.

“Nós batalhamos, foi muito difícil fazer o gol. Sabíamos que a equipe deles ia vir fechada, esperando um erro nosso. Lamentamos demais esse empate. Vinhamos de duas boas vitórias, contra dois times grandes. Agora é levantar a cabeça e tentar recuperar para os próximos jogos”, declarou o jogador em entrevista ao canal Premiere.

O camisa 6 foi um dos atletas mais criticados e vaiados pela torcida depois do jogo. O lateral disse que enxerga os xingamentos com naturalidade. “Sobre as críticas, vejo de forma natural. Mesmo vaiado, busquei o ataque”, completou Egídio.

No momento, o Cruzeiro ocupa a 17ª colocação – a primeira da zona da degola – com 29 pontos conquistados. Pela próxima rodada, a Raposa vai ao Rio de Janeiro para enfrentar o Botafogo no Engenhão, na quinta-feira (31), às 21h30 (de Brasília).