Cruzeiro volta suas atenções para Bruno Henrique após saída de Arrascaeta

Arrascaeta virou passado, o ocorrido que rendeu ao clube 13 milhões de euros. Sem o uruguaio, que se transferiu para o Flamengo, em negociação finalizada na noite dessa terça-feira, a Raposa volta suas atenções para um antigo alvo.

Em informação revelada no programa Fox Sports Rádio, pelo jornalista Fábio Sormani, e confirmada pela Gazeta Esportiva, o atacante do Santos Bruno Henrique volta a pauta da Raposa.

No início da janela de transferências, Bruno Henrique e Cruzeiro estreitaram a relação. No entanto, a negociação não evoluiu. Até Thiago Neves foi incluído nas reuniões, mas nada foi para frente, sobretudo porque na situação do meio-campista, o Grêmio tinha mais força.

Novamente o Cruzeiro coloca jogadores a disposição do Santos para viabilizar o negócio. O atacante Raniel é um dos nomes falados. O Peixe precisa de um atacante e tentou Uribe, do Flamengo.

Além do jogador, o Cruzeiro também vai fazer uma boa composição com dinheiro, utilizando, inclusive, a verba da venda de Arrascaeta. Ou seja, com o dinheiro vindo do Flamengo, a Raposa pode atravessar uma contratação buscada pelo clube carioca, já que Bruno Henrique é uma das peças que o Flamengo tenta e pensa em investir grande quantia.

Outro jogador que está na mira do Cruzeiro é o atacante Rodriguinho. As negociações estão adiantadas e foi pedido do técnico Mano Menezes.