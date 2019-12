Cruzeiro perde trio para decisão contra o Palmeiras para fugir da Série B

Confira este e outros vídeos em

A situação do Cruzeiro é terrível para a última rodada do Campeonato Brasileiro. Para escapar da Série B, o time mineiro precisa vencer o Palmeiras no Mineirão e torcer por uma derrota do Ceará contra o Botafogo no estádio Nilton Santos. Para piorar, três jogadores já são desfalques certos na Raposa.

Os laterais Edilson e Egídio e o meio-campista Ariel Cabral estão fora da partida contra o Verdão. O trio estava pendurado e, ainda no primeiro tempo da derrota para o Grêmio em Porto Alegre, recebeu o terceiro cartão amarelo na competição.

Egídio, por sinal, estava claramente nervoso e recebeu muitas críticas. No primeiro tempo, ele se desentendeu com Luciano em um momento tenso do jogo na Arena Grêmio. Na etapa final, acabou expulso.