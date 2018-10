Cruzeiro perde jogador de peso para finais contra o Corinthians

Como se não bastasse à chateação da eliminação na Copa Libertadores, após empate por 1 a 1 com o Boca Juniors, no Mineirão, nessa quinta-feira, o Cruzeiro recebeu outra notícia ruim na tarde desta sexta. O meia Arrascaeta está fora das finais da Copa do Brasil contra o Corinthians.

O uruguaio foi colocado na lista do Uruguai para os jogos contra Coreia do Sul e Japão, nos dias 12 e 16 de outubro. Como as finais da Copa do Brasil são 10 e 17, o jogador vai perder os dois jogos diante do Corinthians.

Arrascaeta tentou liberação junto a Associação Uruguaia de Futebol. No entanto, não foi concedida ao atleta a permissão para disputar as finais do torneio nacional. A única permissão de dispensa foi para o atacante Luís Suárez, em virtude ao nascimento do terceiro filho.

Arrascaeta desfalcou o Cruzeiro em alguns jogos nessa temporada devido a uma lesão muscular. Quando isso ocorreu, Mano optou por colocar o meia atacante Rafinha na vaga, algo que deve se repetir agora.

