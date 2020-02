Cruzeiro sai atrás, mas busca empate contra o América-MG no Mineirão

Em jogo válido pela 5ª rodada do Campeonato Mineiro, neste domingo, Cruzeiro e América-MG ficaram no empate por 1 a 1 no Mineirão e o tabu de quase 18 anos sem vitória do Coelho sobre a Raposa no estádio foi mantido. Com o resultado, os mandantes assumiram a liderança da competição, com dez pontos, enquanto os visitantes subiram para a terceira colocação, com oito.

O primeiro tempo foi bastante equilibrado, com as duas equipes buscando a posse de bola para tomar o controle da partida. O clube celeste foi perigoso com chutes de longe, enquanto o Coelho tentou inaugurar o placar nos contra-ataques, mas o placar permaneceu inalterado.

O cenário da primeira etapa se manteve na segunda, mas com os times chegando com mais perigo. Aos 24 minutos, o América-MG saiu na frente com Ademir. Após uma bela troca de passes da equipe, Felipe Augusto cruzou para o atacante apenas tocar para o fundo das redes e marcar o primeiro do jogo.

O Cruzeiro reagiu e conseguiu empatar o clássico com Maurício, aos 32. Edílson recuperou a bola no campo de ataque e rolou para o meia acertar um bonito chute de fora da área, colocando a igualdade de volta ao placar.

Após o gol de Maurício, os dois times tentaram ter a bola para marcar o gol de desempate, mas o jogo ficou travado e as equipes não conseguiram criar mais chances claras de gol, mantendo a partida em 1 a 1 até o apito final.

O Cruzeiro volta a campo pela competição contra o Patrocinense no domingo, às 19 horas (de Brasília). O América-MG encara o Coimbra na próxima segunda, às 20h30.

FICHA TÉCNICA:

CRUZEIRO 1 X 1 AMÉRICA-MG

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Data: 09 de fevereiro de 2020, domingo

Horário: 16h (Brasília)

Arbitragem: Wanderson Alves de Souza

Assistentes: Pablo Almeida Costa e Leonardo Henrique Pereira

Gols: Maurício, aos 32 minutos do segundo tempo (Cruzeiro); Ademir, aos 24 do segundo tempo (América-MG)

Cartões Amarelos: Jadsom Silva, Machado e Edílson (Cruzeiro); Zé Ricardo (América-MG)

CRUZEIRO: Fábio; Edílson, Cacá, Léo e João Lucas; Machado, Jadsom Silva (Judivan), Everton Felipe, Maurício, Jhonata Robert (Marco Antônio) e Roberson (Welinton)

Técnico: Adilson Batista

AMÉRICA-MG: Airton; Leandro Silva (Diego Ferreira), Lucas Kal, Eduardo Bauermann e Sávio; Zé Ricardo, Juninho e Alê; Felipe Augusto (Léo Passos), Rodolfo e Ademir (Rickson).

Técnico: Lisca

Veja os resultados dos jogos desde domingo do Campeonato Mineiro:

Uberlândia 1 x 0 Coimbra

Caldense 1 x 0 Boa Esporte

Cruzeiro 1 x 1 América-MG

Vila Nova-MG 2 x 2 Tupynambás

URT 0 x 1 Atlético-MG