Cruzeirenses relatam desgaste no duelo contra o Botafogo

Após uma ótima vitória do Cruzeiro sobre o Atlético, na última quinta-feira, pela Copa do Brasil, o torcedor cruzeirense ficou animado e cheio de esperanças. No entanto, diante do Botafogo, neste domingo, no Mineirão, pelo Brasileirão, os cruzeirenses viram novamente aquele time apático em campo, sem criatividade e poucas chances claras para marcar um gol, algo percebido em outros duelos durante a temporada. Segundo os atletas da Raposa, há um desgaste por conta do clássico durante a semana.

De acordo com Pedro Rocha, esse desgaste obtido diante do Atlético foi fundamental para a equipe não conseguir render o esperado em campo, na tarde deste domingo.

“Um pouco mais desgastado, até por causa da partida de quinta, a gente acaba sentindo um pouco mais. A gente fez o que pôde. Mas foi um jogo bom, só não conseguimos caprichar no último passe”, destacou o atacante Pedro Rocha.

Segundo Pedro Rocha, é necessário ressaltar também que o Botafogo teve postura muito fechada durante todo o confronto, algo que atrapalhou os planos do Cruzeiro.

“Eles vieram um pouco mais fechados, tentamos imprimir nosso ritmo de jogo, mas não conseguimos acertar o último passe”, finalizou.