Após rebaixamento, torcedores do Cruzeiro depredam Mineirão

Neste domingo, o Cruzeiro foi derrotado pelo Palmeiras pelo placar de 2 a 0 no Estádio do Mineirão, e assim, acabou rebaixado para a Série B pela primeira vez na sua história. Antes mesmo do apito final, parte da torcida do Cruzeiro passou a depredar o estádio, e a partida teve de ser encerrada de forma precoce.

Muitas cadeiras foram quebradas e arremessadas para dentro do campo, e tropa de choque teve de ser acionada para garantir a segurança na saída dos jogadores.

Nas arquibancadas, a polícia usou bombas para dispersar a confusão, ao mesmo tempo em que o telão do estádio exibia uma mensagem solicitando que os torcedores evacuassem o estádio. Do lado de fora, a situação era parecida, com confronto entre torcedores e PM.