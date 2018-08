Coxa confirma Tcheco como técnico e acerta com reforços

O presidente do Coritiba, Samir Namur, confirmou em entrevista coletiva realizada nesta segunda-feira que Tcheco será o novo treinador do clube até o final da Série B do Campeonato Brasileiro – embora com a ressalva de que será reavaliado durante a campanha. A seu lado como assistente estará Matheus Costa, com quem o ex-jogador, em posição invertida, ajudou o Paraná Clube no acesso para a Série A.

Parte da comissão permanente, o novo comandante alviverde assume o Coxa pela terceira vez e ganhou do cartola uma comissão técnica reforçada. “Um clube do tamanho do porte do Coritiba tem pelo menos dois auxiliares técnicos. Procurando um profissional competente, nós optamos por conversar com o Matheus Costa e fechamos com ele. O técnico é o Tcheco e os assistentes são Márcio Goiano e Matheus Costa”, afirmou.

Os reforços, entretanto, não param por aí. Samir anunciou ainda a contratação de mais dois nomes para o time. O meia Carlos Eduardo, que na última semana pediu para deixar o Paraná Clube, e o atacante Guilherme, que estava na Chapecoense, se apresentação durante a semana e,s e a documentação estiver liberada, ficam á disposição de Tcheco. O primeiro, além do Tricolor da Vila, teve passagens por Hoffenheim, da Alemanha, e Rubin Kazan, da Rússia, além de Flamengo, Atlético Mineiro e Vitória. Já o segundo se destacou com a camisa do Botafogo.