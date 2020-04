Yony González 2020: Reforço com badalação incompatível ao potencial

Tiago Nunes pediu a contratação de Michael, mas a concorrência do Flamengo frustrou os planos. Depois, a diretoria do Corinthians buscou Rony, de novo na tentativa em atender ao técnico. O Palmeiras, no entanto, levou. Andrés Sanchez, então, foi à Portugal e trouxe Yony González.

O colombiano também teve aprovação de Tiago Nunes, mas recebeu uma badalação incompatível com seu potencial. Aos 25 anos, depois de uma temporada apenas regular no Fluminense, Yony foi comprado pelo Benfica e sequer estreou pelo time português.

O atacante ganhou a camisa 11 e estreou às pressas, antes mesmo de adquirir a condição física ideal. Erro este assumido pela comissão técnica corintiana. A necessidade por um ponta, alguém que dê profundidade ao time no ataque, levou Tiago Nunes a atropelar etapas.

Segundo o Footstats, Yony González, em 4 jogos, não conseguiu nenhum gol, nenhuma assistência, nem mesmo para finalização dos companheiros, e não participou de nenhuma vitória da equipe. Foram 9 cruzamentos, todos errados, e 6 finalizações, apenas uma no gol.

O vigor físico, o voluntarismo em campo e a estatura (1,84m) dão esperança ao Corinthians de que Yony González seja eminentemente útil ao time.

A má impressão deixada neste início realmente pode ser fruto de um período de adaptação e de falta de planejamento. De qualquer maneira, o colombiano terá de superar as expectativas futebolísticas para se aproximar do alarde que foi criado em sua contratação.

YONY

Jogos pelo Corinthians: 4

NO PAULISTÃO

Jogos: 4

3 empates e 1 derrota

Gol: 0

Assistências: 0

Assistências para finalização: 0

Cruzamentos: 9 (9 errados), média de 2.3 por jogo

Desarmes: 5, média de 1.3 por jogo

Finalizações: 6 (1 certa e 5 erradas), média de 1.5 por jogo

Passes: 84, média de 21 por jogo e 81% de acertos