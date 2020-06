Você sabia? Corinthians é o maior campeão do Brasileirão na era dos pontos corridos

O Campeonato Brasileiro é tido como um dos mais equilibrados do mundo, repleto de equipes de tradição. Desde 2003, quando a competição passou a ser disputada em pontos corridos, nenhuma equipe levantou mais taças do Brasileirão do que o Corinthians.

Uma das grandes equipes do país, o Timão é o maior campeão do Brasileirão na era dos pontos corridos. Foram quatro títulos de 2003 para cá, que coloca o clube à frente de São Paulo e Cruzeiro, que têm três taças da competição neste mesmo período.

A primeira conquista no atual sistema de disputa veio em 2005, quando a equipe foi comandada dentro de campo pelo talento de Carlitos Tevez. Depois do rebaixamento em 2007 e a reestruturação do clube, o Corinthians voltou a erguer a taça em 2011, com Tite no comando. Quatro anos depois, o treinador estava de volta e o Timão apresentou o melhor futebol do país para conquistar mais um título. Já em 2017, Carille e seus comandados foram efetivos e chegaram à última conquista.

Com os títulos de 1990, 1998 e 1999, logrados ainda no formato mata-mata, o Corinthians soma sete taças do principal campeonato nacional. O Timão empata com o Flamengo em número de títulos e fica atrás apenas de Palmeiras (10) e Santos (8), após a unificação das competições.