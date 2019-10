Vídeo de Cássio vomitando ‘viraliza’ nas redes sociais

Um vídeo de Cássio ganhou as redes sociais nessa sexta-feira, mas não por nenhuma notícia relacionada ao Corinthians ou a qualquer atuação do goleiro. A gravação, no caso, mostra Cássio com mal-estar, vomitando, com a esposa e mais uma mulher (não identificada) por perto, aparentemente após alguma comemoração ou festividade.

A Gazeta Esportiva entrou em contato com a assessoria pessoal do jogador que explicou a situação, inclusive após contato com o próprio Cássio: o vídeo é de 2015, em um período de férias do goleiro, no Rio Grande do Sul.

É importante lembrar que em 2016, Cássio se converteu a uma religião e deixou de ingerir qualquer bebida alcoólica.

Na última rodada do Campeonato Brasileiro, o camisa 12 não participou da derrota corintiana para o Cruzeiro, em plena Arena de Itaquera, por ter de cumprir suspensão. O titular volta à equipe nesse sábado, contra o Santos, de novo na Zona Leste paulistana. A bola vai rolar às 17h (de Brasília).