Veja quem é o titular do Corinthians que está pendurado e corre o risco de perder o Derby

O Corinthians entra em campo neste domingo para enfrentar o Ituano, na Arena, às 16h, em partida válida pela décima rodada do Campeonato Paulista. Apesar do compromisso ser importante na briga por uma classificação para a próxima fase, o Timão também tem que se preocupar com o próximo jogo, quando terá pela frente o clássico com o Palmeiras.

Fagner é o único jogador do elenco que está pendurado no estadual. Isso significa que, caso o lateral-direito receba um cartão amarelo na partida contra o Ituano, não poderá estar em campo no Derby.

Além de ser uma das lideranças técnicas do Corinthians, Fagner é fundamental para o esquema tático de Tiago Nunes, sendo uma opção constante de apoio ao ataque. O jogador lidera o ranking de assistências dentre os atletas do Timão na temporada, com quatro passes para gols.

Boselli, Bruno Méndez, Camacho, Cantillo, Everaldo, Gabriel, Luan, Richard, Yony González são os jogadores do Corinthians que receberam um cartão amarelo no Paulistão. Além disso, Tiago Nunes também foi advertido.

No momento, o Corinthians é o lanterna do grupo D, com dez pontos somados. A equipe está a três pontos do Guarani, o segundo colocado da chave, e a sete do Red Bull Bragantino, que lidera isoladamente após golear o Água Santa na última sexta-feira.