Urso vê influência de “ódio” dos rivais em críticas ao Corinthians

O volante Júnior Urso comentou na tarde desta quarta-feira sobre as frequentes críticas que o Corinthians recebe a respeito do futebol desempenhado nesta temporada. Na avaliação do meio-campista, agora que ele é também jogador do clube, além do torcedor que sempre foi, ficou claro que as palavras duras recebidas pelos atletas têm a ver com um suposto ódio dos adversários pelo Timão.

“Não é que incomoda, mas, quando eu ainda era apenas um torcedor, eu não conseguia enxergar o quanto o Corinthians é odiado”, comentou o meio-campista, natural de Taboão da Serra, na Grande São Paulo, apontando esse incômodo causado pelo Alvinegro como principal causa dos comentários ruins.

“Muita gente fala mal do Corinthians, sempre arruma um motivo. Seja em rede social, na rua. Sempre tem algo a falar para desfavorecer o Corinthians. E todo ser humano, quanto mais pedrada leva, mais ele quer mostrar que ele é forte. E a gente vai ser assim”, continuou.

Para Urso, um exemplo de má vontade com o Corinthians é a reação da imprensa à goleada do Palmeiras por 4 a 0 sobre o Santos. Ele lembrou que o time praiano teve mais posse de bola e propôs um futebol mais ofensivo que o arquirrival corintiano, mas os louros foram todos para o Alviverde. Vale lembrar, porém, que o clube do Palestra Itália teve mais finalizações (17 a 12), mandando oito para o gol, o dobro dos santistas.

“Não tem esse tipo de crítica. Palmeiras acabou de vencer aí, só que a posse de bola e o futebol bonito eram do Santos, mas nada se falou. Hoje eu consigo ver que o Corinthians está enfrentando todos”, concluiu o atleta, que se prepara para encarar o Deportivo Lara, nesta quinta-feira, às 19h15 (de Brasília), pela ida da segunda fase da Copa Sul-Americana.

O elenco corintiano treina na tarde desta quarta sem a presença da imprensa e já inicia o processo de concentração visando ao duelo contra os venezuelanos.

