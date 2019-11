Urso revela respeito por Carille e lamenta boatos sobre crise com o treinador

Depois da demissão de Fábio Carille, o Corinthians derrotou o Fortaleza e garantiu um empate contra o Palmeiras, fora casa, sob o comando de Dyego Coelho. Para Júnior Urso, no entanto, o time não passou a se esforçar mais após o desligamento do treinador.

Em entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva, o volante revelou desconforto com comentários feitos sobre um possível atrito do elenco com Carille. Urso garante que não houve nenhuma tentativa de sabotar o trabalho do técnico.

“Fico chateado, porque as pessoas dizem isso de fora, não sabem do dia a dia. As pessoas apontam o dedo e falam dos outros, é muito fácil, é a coisa que mais acontece aqui no Brasil. Na verdade, não temos condição de derrubar o treinador, até porque estaremos queimando o nosso nome, jogando mal e correndo risco de perder o emprego”, afirmou o jogador.

Urso deixa claro também que tinha ótima relação com Carille. O volante nega que guarde mágoas do treinador, que foi um dos principais responsáveis pela contratação do jogador.

“Da minha parte não. O professor Carille sempre nos tratou muito bem, com muito respeito. Infelizmente são coisas do trabalho, temos chefes, é assim que funciona. Ele tinha nosso respeito, nosso carinho”, completou.

Júnior Urso foi titular nas duas partidas do Timão sob o comando de Coelho e deve começar jogando novamente contra o Internacional, no domingo, às 18h. Com o empate do último sábado, o Corinthians foi a 49 pontos, na oitava colocação no Campeonato Brasileiro.